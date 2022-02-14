許多情侶在2月14日歡度浪漫情人節，送花也傳達了彼此間的愛意。一名女子在情人節這天收到新男朋友送的花，她一看花束裡竟然有菊花，且葉子上還沾有香灰，一問才知道，這是他家佛堂拜拜在用的插花，想要來個「借花獻佛」。呆萌男友的行徑讓女子哭笑不得，網友也笑稱妳的新男友想陪妳到永遠啦！

一名女子在「匿名公社」以男友送的花為主題PO，表示自己要和新男友過第一個情人節，並向他詢問會送自己花嗎？男友則表示自己沒買過也不懂花，不過會盡量完成。殊不知，原PO收到花時，一看花束裡竟然有菊花，而且葉子上還沾有香灰，並說這根本是佛堂拜拜插的花啊！

原PO的男朋友才坦承自己不好意思去花店買花，但又惦記著過情人節要有花，只好拿家裡佛堂拜拜的花來個借花獻佛。雖然，原P0對男友送的花感到驚訝差點崩潰，不過情人節晚上男友已經訂好餐廳，因此願意原諒他，並說這呆萌的男友是自己選的啊！

貼文一出網友對於這位呆萌男友的送花行徑表示「交女朋友都不怕，結果怕上花店」、「男友用心，想陪你到永遠，會先給你離開的」、「這個真的是拜拜在用的」、「感覺純粹只是不想浪費錢吧」、「一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬、禮成，家屬答禮」

一名女子收到新男朋友情人節送的花，哭笑不得差點崩潰。（翻社自匿名公社）