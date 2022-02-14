英國克拉倫斯宮(Clarence House)發言人說，查斯斯王子之妻-康沃爾公爵夫人卡蜜拉(HRH Camilla, The Duchess of Cornwall)的病毒檢測呈陽性。這是查理王子確診新冠肺炎的第4天後才發現的，先前卡蜜拉的病毒檢測是陰性，這是新冠肺炎最令人困擾的潛伏期。

英國天空新聞(SkyNews)報導，克拉倫斯宮發言人表示：「康沃爾公爵夫人殿下的第2次病毒檢測呈陽性，夫人正在自我隔離。並表示會遵守政府的防疫指導。」

74 歲的卡米拉是第一次罹患新冠肺炎，而她的丈夫查爾斯是第二次感染。其實2人都接種了完整疫苗，也包括第3加強劑。

英國女王伊麗莎白二世在兩天前曾與查爾斯相處過，現已知查爾斯與卡蜜拉都感染了，那麼英國女王的健康狀況就值得關注。但白金漢宮不願透露，也沒有說明現年94歲的女王是否有進行病毒檢測，僅表示女王沒有表現出任何症狀。

查爾斯曾在2020年3月出現輕微症狀，之後確診新冠肺炎，是他第1次染疫，大約兩星期後康復，屬於輕度感染者。不久之後，他的兒子劍橋公爵威廉王子也被感染，大約也是兩星期後康復。