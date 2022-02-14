有關日本福島食品解禁，國民黨立院黨團近日主張，地方政府可制定比中央更高食安標準。行政院發言人羅秉成今晚表示，此事涉及國貿及外交等中央政策，《憲法》也明文規定，權歸中央之事項，地方政府無權訂定《自治條例》排除適用。

行政院於2月8日宣布日本福島周邊5縣市食品解除禁令。國民黨團為此要求將此行政命令由備查改為審查，也主張依大法官釋字第738號解釋，地方政府應可訂定更高的食安標準。

羅秉成指出，福島食品進口管制調整，此事涉及國際貿易與外交等中央政策，《憲法》第107條明文規定，權歸中央立法並執行的專屬事項，並非地方自治事項，也就是說，地方政府無權訂定自治條例排除適用，

羅秉成說，如有《地方自治條例》違反此《憲法》規定的權限畫分原則，即有牴觸《憲法》與中央法規的情形，依照《地方制度法》第30條第1、4項規定，應函告無效或不予核定，而若屬直轄市，即由行政院處理，直轄市外的地方政府，由衛福部處理。

羅秉成表示，食品具有全國流通性，食安衛生標準涉及依科學證據原則，所做的風險評估及管理，全國都是一致，依照均權原則判斷，亦應屬於中央事項。

羅秉成指出，司法院釋字738號解釋，是針對電子遊戲場與學校、醫院等設施，應保持距離所為之考量，因電子遊戲場坐落各地，核照權限又歸地方政府，因此才有因地制宜的地方立法空間，與具全國流通性的食品及食安標準，在性質上根本不同，不可相提並論。