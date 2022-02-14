農委會防檢局14日指出，有關唐菖蒲進口業者及農民反映，荷蘭因無法配合我國檢疫規定，就輸台唐菖蒲種球進行田間檢疫或輸出前檢測，確認未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)規定，而暫停出貨一事，並無接獲荷蘭檢疫單位正式訊息，已緊急聯繫荷蘭在台辦事處安排防檢局與荷蘭食品暨消費品安全署儘速召開視訊會議討論，請荷方依我國規定辦理檢疫，提供健康種球供農民種植。

防檢局指出，鳳仙花壞疽斑點病毒寄主範圍廣，對花卉、蘭花、番茄及萵苣產業影響重大，為保護農民生產權益，必須採行檢疫管理措施，故於2021年8月預告檢疫條件並通知國內及各WTO會員國提供評論，於2021年11月正式公告，自疫區輸入繁殖用寄主植物時應加註經田間檢疫或於輸出前經實驗室檢測未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒之檢疫規定。

有關農民陳情因荷蘭方面無法配合新規定，致使農民面臨無唐菖蒲種球種植窘境，防檢局表示，已於2月11日主動連繫荷蘭食品暨消費品安全署，要求於週三召開視訊會議釐清問題點，充分掌握包括荷蘭檢驗此病毒量能，與荷方檢疫證核發情形，並將討論解決方式，儘速協助解決唐菖蒲種球進口問題。

防檢局表示，法規於2021年8月即預告，如因疫情關係荷方檢疫量能可能無法及時配合，考量農民需求殷切，防檢局將儘速與荷方討論解決方案，以協助農民取得健康之唐菖蒲種球。