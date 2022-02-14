機車被轎車逼到路邊還差點擦撞。（截自臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》影片）

有網友在臉書社團分享影片，桃園蘆竹區中正路有小客車多次任意切換車道，惡意阻擋後方雙載機車，引發網友憤慨。轄區蘆竹分局也留言回應，表示接獲檢舉影片，認為影片中自小客車惡意逼車，除開罰1萬8000元外，車主也將被吊扣汽車牌照6個月，網友看到高喊：「爽」、「療癒」、「讚，太棒了」。

有網友轉貼《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》一段行車紀錄片到臉書《蘆竹南崁資訊大小事分享團》，影片中顯示，蘆竹區中正路段一輛黑色自小客，不知何故不停切換車道，硬擋後方一輛雙載機車，甚至只差一點點就發生擦撞，目睹一切的後方駕駛忍不住驚呼：「怎麼開車的啊，有沒有搞錯」。

影片曝光，網友紛紛回應：「人家騎機車有妹可以載，是受傷了嗎？單身狗」、「機車個性也太好

擋成這樣還沒下車EQ破表」、「黑車嫉妒機車有短褲妹載他沒有！」、「只能說這個汽車駕駛遇到佛系騎士，一般這種左拐右彎、惡意逼車、亂開一通的下場，往往都是喇叭齊鳴，棒球棍出竅的節奏。」，更多網友憤怒高喊「檢舉」。

而蘆竹分局也在《蘆竹南崁資訊大小事分享團》貼文下方留言回應：「一、有關發生於本轄中正路民眾騎乘機車遭惡意逼車案，本案係發生於110年9月16日15時許，民眾即將影片寄至桃園市政府警察局交通大隊檢舉專區檢舉。

二、本分局依據違規事實開立違反道路交通處罰條例第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」罰以新台幣18000元罰緩並需接受道路交通安全講習，另依同條例第43第4項規定，吊扣該汽車牌照六個月在案。

三、本分局建議行車中如有糾紛，應立即停車或撥打110報案專線，等警方到場處理，勿以任何脅迫方式，威脅用路人安全，亦請民眾勇於檢舉，還給用路人行車安全。」。

看到警方開罰，眾多網友忍不住高喊：「爽！」、「療癒」、「舒爽」、「讚，太棒了」。