藝人「KID」（林柏昇）跟正妹女友「東區妹仔」穩定交往，雖然常分享跟對方一起拍的影片，但總是會費心用貼圖遮住女友的臉，神秘感十足保密到家。如今KID「不藏了」，在今(14)日情人節這天突然上傳數張合照，首次公開東區妹仔漂亮的正臉，寫下「情人節快樂」，瞬間令網友大暴動！但女友抱怨KID竟然放她的「素顏照」，害她爆哭，讓KID急忙在情人夜安撫女友，引一眾網友莞爾。

KID女友「東區妹仔」曾多次出現在KID和李佳穎影片中，但從來沒有露過臉，網友只知道她有著一頭長髮、身材窈窕、聲音甜美，並且跟KID相處甜蜜。KID在情人節突然公開情侶合照，雖然在幾分鐘之後就馬上刪掉，但已引起網友議論紛紛，許多人驚訝誇讚東區妹仔真的是個「大美女」，引發超熱烈反應迴響。

「東區妹仔」的身分一直以來都令網友好奇，曾有許多人猜測她是不是舞者「Laura藍辰語」，KID還為此特地跟Laura一起拍了一部影片，澄清她跟東區妹仔「真的不是同一人」。不過也有人猜測，KID向來這麼保護女友，突然改變作風，會不會是「失誤」（誤發合照）？

KID（林柏昇）首次曝光與女友的甜密合照。（圖／取自林柏昇IG）

今天情人節，KID忽然上傳與身邊女伴抱狗依偎照，女方五官深邃、大眼挺鼻，還俏皮眨著眼睛，與他看起來相當速配，但他隨後秒刪。而KID之後又重新上傳，表示女友剛才在公司「爆哭」，因為她說KID放她「素顏照」，他還拜託網友留言誇好看、好正，不然他這個節會很難過，引發網友爆笑回應。