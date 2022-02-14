對於媽媽的父母親，通常都稱呼外公外婆或是外祖父母，教育部重新修訂《國語辭典簡編本》，並指未來也可以稱其為「祖父母或阿公阿嬤」，引發各界熱議。《中天新聞》也派出記者對此進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為政府官員吃飽太閒，更有民眾認為，用台語發音念「祖母」有點不雅。

針對「外公外婆」改稱「祖父母或阿公阿嬤」，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，「外公外婆」涉性別歧視，正名「祖父祖母、阿公阿嬤」，你覺得？並提供5個選項讓民眾選擇：

1.改完霧煞煞！到底那是誰？

2.吃飽太閒！官員可以做底有意義的事情嗎

3.我就問！「外孫、外孫女要不要改一下」

4.改的好！被喊外公外婆 覺得被歧視

5.「外婆的澎湖灣」要改名「祖母的澎湖灣」了嗎

結果顯示，共有20位受訪民眾參與投票，有4人投選項1，13人投選項2，3人投給選項3。有的受訪民眾表示，「從以前到現在都是說外公外婆，這樣也沒有怎麼樣」、「沒有歧視的問題啦，我們比較年長的人，以前都是這樣子」、「如果阿公阿嬤全聚在一起，突然喊阿公阿嬤，會四個人同時回你，誰叫我這樣」。

更有民眾不滿地表示，「你管我怎麼叫」、「這些議題都是亂七八糟的幹嘛？」、「應該還有比這個更重要的事情要去辦吧，怎麼拿來當議題來談？浪費大家時間」。還有民眾則認為，「祖母」用台語發音可能會不雅，「可是現在改這樣，我們聽起來會覺得怪怪的，叫我祖母，我會覺得，好像人家在講說『恁祖媽卡好』，有時候會有這種感覺」、「祖母有點難聽，對啊很難聽耶」、「太離譜了吧，什麼祖母，這個很難聽欸，好像在罵人，外公外婆還是比較好聽」。