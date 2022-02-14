年底縣市長選舉，桃園市長可能4搶1？目前國民黨人選，被黨內看好的有立委魯明哲，台北市議員羅智強，民進黨方面則有立委鄭運鵬、駐美代表蕭美琴。對於羅智強選桃園市長，前民進黨立委郭正亮分析認為，若羅智強用打弊案的方式來選，可能效果有限，因為桃園人還是希望未來市長能幫在地解決難題。

台北市議員羅智強（中）的下一步動態，引起各界關注。（資料照/呂筱蟬攝）

郭正亮14日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，桃園市長選舉藍綠現在都還在討論階段，人選還沒定案，本來有傳出陳時中可能選桃園，但他還是想選台北市長，因為民進黨也會做民調，而桃園版圖比台北還大，若隨便空降一個人，都沒有在地方走動，要選上還是不太容易，畢竟桃園人和台北人的選民結構和性質還是不太一樣。郭正亮直言，桃園有四大族群和原住民族群，光靠知名度就想選上桃園市長，可能真的不太容易。

對於2022桃園勝敗可能牽動蔡英文黨主席之位，資深媒體人黃暐瀚日前指出，目前藍綠最強的兩個市長選將，是藍委魯明哲跟駐美代表蕭美琴。郭正亮指出，現在維繫台美關係十分重要，又台美關係比桃園市重要多了，若僅因為民調高，就將蕭調回來選桃園市長，是頗為奇怪的事情，且若調回來有替代人選嗎？

郭正亮也坦言，就目前來看，國民黨的候選人也不是很強，就算是羅智強選桃園，以台北市議員徐巧芯建議的打弊案模式來選，但選民可能還是會希望上台能做出一些政績，解決市民的難題，整體而言，桃園和台中是有點像的，和台北高雄則不同，北高容易用議題造勢來選舉。