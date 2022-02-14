瑞士公投否決媒體補助計畫 21:192022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士13日公投否決政府每年斥資逾1.5億瑞郎（約1.63億美元），資助廣播和平面媒體的計畫，其中包括每年對早報投遞和線上媒體補助7000萬瑞郎。公投結果顯示，56％的選民否決這項計畫。反對者表示，國家補助將削弱媒體的獨立性。 最強菜農 蛋價過多行政干預 剩補助老招 航空產業苦撐 交部加碼補助到6月 #否決 #媒體 #補助 #瑞士 #公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人才投資課程夯 3年7萬補助職能再進化 19:542022/02/14 生活 10元紅包贈學童 綠營批：應補助營養午餐 04:102022/02/12 地方新聞 先換先贏！嘉義市老舊機車換購電動機車 最多補助1.6萬元 16:082022/02/13 生活 缺蛋危機延燒 最強菜農：過度行政干預市場 只剩補助的老招 11:022022/02/13 生活 彰市永樂街20多家店面歇業降價招租 縣府祭租金補助 18:002022/02/13 生活 獲教育部千萬補助 新北採購241台觸控螢幕148校受惠 11:582022/02/14 生活 維護幼兒乘車安全 教育部加強查緝超齡娃娃車及補助購買新車 10:072022/02/14 生活 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版登場 北北桃 電車最高補助$27,300 16:362022/02/14 生活 補助買農藥限特定廠商 六龜農會駁斥 04:102022/02/12 地方新聞 永樂街店面降價招租 彰縣祭租金補助 04:102022/02/14 地方新聞 禁動物實驗 瑞士舉行公投 04:102022/02/14 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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