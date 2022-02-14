瑞士13日公投否決政府每年斥資逾1.5億瑞郎（約1.63億美元），資助廣播和平面媒體的計畫，其中包括每年對早報投遞和線上媒體補助7000萬瑞郎。公投結果顯示，56％的選民否決這項計畫。反對者表示，國家補助將削弱媒體的獨立性。