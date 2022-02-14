瑞典公共健康局14日建議，80歲以上長者應接種第四劑新冠肺炎疫苗，以強化對抗高傳染性Omicron新變種病毒的免疫力。除了80歲以上長者，住在養老院的所有居民，或是接受居家照護的民眾，亦是第四劑疫苗的建議接種對象。