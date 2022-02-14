瑞典建議長者接種第四劑疫苗 21:192022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典公共健康局14日建議，80歲以上長者應接種第四劑新冠肺炎疫苗，以強化對抗高傳染性Omicron新變種病毒的免疫力。除了80歲以上長者，住在養老院的所有居民，或是接受居家照護的民眾，亦是第四劑疫苗的建議接種對象。 綠能2成大跳票 立院批無改進方案 德國疫情緩和 專家建議政府逐步解封 #建議 #劑疫苗 #長者 #瑞典 #第四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者騎車事故增 萬華北投最多 04:102022/02/14 地方新聞 DIY迷迭香餅乾 八里幼兒園孩童傳愛社區長者 14:192022/02/14 寶島 第三劑疫苗覆蓋率卡關 這5類人最猶豫 指揮中心出新招 17:012022/02/13 生活 歐洲新冠疫情流感化 04:102022/02/13 專題周報 布局退休資產要趁早 30歲最理想 04:102022/02/12 產業特刊 最低工資法草案 工商團體提三建議 04:102022/02/13 財經要聞 居家服務學習 做家事、協助預約疫苗也算時數 04:102022/02/14 地方新聞 女法官曠職逾70天仍月領18萬 苗栗地院：建議司法院停職處分 17:042022/02/14 社會 鼓勵生小孩 立法院法制局建議《憲法》增訂鼓勵生育措施 15:312022/02/13 政治 入境居檢3月中前縮短為10天 可1人1戶在家檢疫 14:112022/02/14 生活 iPhone手機電池怎延長壽命？Apple官方給3建議 09:212022/02/14 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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