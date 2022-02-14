綜合陸媒報導，大陸網約車平台滴滴已開啟全公司裁員計劃。近日滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的部門負責人都收到了裁員通知，預計總體裁員比例高達兩成。

報導引述知情人士透露，據了解，目前未受影響的包括國際化部門，還在持續招人中。另外自動駕駛也沒有裁員，滴滴自動駕駛從2019年分拆成獨立子公司後，就是滴滴現有業務中最獨立的部門之一。

該公司知情人士表示，整個裁員計劃將會非常迅速地執行。裁員通知將在2月底完成。報導指出，這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約20％，裁員補償為法定標準N＋1。

根據滴滴財務報告，其在大陸的出行業務，收入、訂單量、平均每單收入等核心經營資料，在2021年第三季度分別按季減少13％、9％和5％。到2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，比上市招股書披露的2500萬單少五分一。滴滴在網約車市場的市占率也從近九成降至七成。