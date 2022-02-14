印度國營人壽保險公司申請上市 將創印度最大IPO案 21:192022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度國營人壽保險公司（LIC）提出上市申請，將創下印度最大股票首次公開發行（IPO）案。印度壽險龍頭LIC計劃出售將近5％的股權，印度政府可望籌資逾6000億盧比（約79.7億美元），大幅超越行動支付龍頭Paytm 25億美元的募資紀錄。 印度國營人壽保險公司擬上市 將創印度最大IPO案 《大陸金融》外資銀行先趨 渣打香港獲境外市場CIPS資格 #國營 #人壽保險 #將創 #印度最大 #IP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸實體經濟直接融資需求旺 A股排隊IPO企業逾800家 10:062022/02/14 兩岸 《國際產業》iPhone靠一起就付款 蘋果將推出「點擊支付」 12:332022/02/09 財經 蘋果新招 iPhone將化身收款工具 04:102022/02/10 全球財經 權證星光大道－欣興 美系外資喊買 04:102022/02/14 證券．權證 蘋果新功能曝光！iPhone手機將變「行動刷卡機」 08:322022/02/09 科技 全面對標iPhone 小米目標3年內拿下全球市占第一 10:502022/02/09 兩岸 英特爾IFS聯盟 三IP廠入列 04:102022/02/09 產業．科技 超級大黃蜂、F-35作戰關鍵 美對陸利器最新成果曝光 23:112022/02/10 軍事 英國僱主規劃今年加薪幅度 近10年最高 13:592022/02/14 財經 《國際經濟》英加薪幅度估創9年新高 但遠不及通膨增速 14:492022/02/14 財經 蘋果推新付款服務 iPhone化身收款工具 22:262022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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