印度國營人壽保險公司（LIC）提出上市申請，將創下印度最大股票首次公開發行（IPO）案。印度壽險龍頭LIC計劃出售將近5％的股權，印度政府可望籌資逾6000億盧比（約79.7億美元），大幅超越行動支付龍頭Paytm 25億美元的募資紀錄。