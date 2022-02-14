俄烏戰火一觸即發，尋求避險的投資人將資金轉進美元等安全資產，帶動美元14日勁升至兩周新高水準。

美元兌一籃子貨幣的美元指數14日勁升0.4％，至96.328，創下2月1日以來最高水準。俄羅斯盧布兌美元上升0.2％，報76.99盧布，自11日創下的兩周低點反彈。

美國示警俄羅斯可能以出乎意料的藉口，隨時入侵烏克蘭，並在13日重申承諾，捍衛北大西洋公約組織（NATO）的每一吋領土。俄羅斯則持續否認侵犯烏克蘭的意圖，指稱西方國家「歇斯底里」。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出，歐洲依賴俄羅斯供應能源，若是俄烏衝突升溫，歐元區可能格外易受衝擊。

歐元兌美元14日挫低0.4％，降至1.1309美元，創下2月3日以來最低紀錄。

歐元11日就開始走弱，投資人湧進避險資產，掩蓋歐洲央行（ECB）可能開始緊縮貨幣的市場預期，使得歐元匯價遭受打擊。此外，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）重申，任何政策行動都將緩步執行，澆熄市場對歐元的部分樂觀情緒。

美國聯準會（Fed）1月會議紀錄將在16日出爐，但分析師表示，在俄烏緊張情勢降溫之前，央行的行動不太可能重回市場焦點。

避險需求促使資金自11日開始湧進日圓，14日日圓兌美元上升0.3％，至115.16日圓。

荷蘭安智銀行（ING）分析師表示，在俄烏危機的外交解決方案開始明朗化之前，美元、日圓與瑞郎三大避險貨幣都將維持上升格局。進入新的一周後，市場對地緣政治風險採取觀望態度。

安智銀行亦指出，若是俄烏衝突加劇，盧布和歐元將面臨嚴重下行風險。

瑞郎兌歐元繼11日觸及2月3日以來高點後，14日持續在高點徘徊，報1.0479瑞郎兌1歐元。