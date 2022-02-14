元月股債市場風雲詭譎，依舊擋不住保戶理財的熱情。據壽險業者估算，2022年1月新契約保費突破千億元，應有1080～1100億元的規模，有機會創25個月新高，其中投資型保單約銷售570億元、美元利變保單銷量應也約400億元，讓壽險今年業績新創出開門紅。

元月應有四家壽險公司新契約保費破百億元，第一名是國泰人壽，逾166億元，第二名是富邦人壽近163億元，比較特別的是法國巴黎人壽，由於其投資型保單大熱賣，單月新契約保費應有130～156億元之間，坐上第三名寶座，第四名則是南山人壽有114億元。

中國人壽1月新契約保費逾88億元、台灣人壽亦逾73億元，應是排名第五及第六名，接著就是安聯人壽、安達人壽及新光人壽，都在58～60億元左右，第10名應是三商美邦人壽的逾33億元。

近幾年因為資本市場持續多頭行情，投資型保單大熱賣，2018年到2021年四年間共銷售逾1.83兆元，2021年投資型保單新契約保費更是達5775億元、占全年新契約保費55％，金額創歷史新高，占率則創歷年次高。

估計1月投資型保單占整體新契約保費依逾50％，最終要看有些公司核保速度；而1月亦有不少保戶看好美元保單未來有機會拿到升息回饋金、美元升值利益等，亦有美元利變保單投保潮，兩大保單推升元月新契約保費破千億元，至少是近10個月新高，若能突破1088億元，即會是25個月的業績新高。