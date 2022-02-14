科創板日報報導，大陸資通訊設備龍頭華為，將承建中東和非洲最大低碳數據中心，一期計畫2022年5月投入使用。
報導指出，華為與杜拜水電局簽約承建的中東和非洲最大太陽能供電數據中心，由來自六個國家的華為員工組成的項目團隊，用5天半的時間，已在中東沙漠建設2000平方公尺的機房。據悉，數據中心第一期計畫在2022年5月份投入使用，3月將試運行。整體園區規劃面積超過10萬平方公尺，將採用100％綠電驅動，是中東和非洲最大低碳數據中心。
IT之家報導，這座數據中心於2021年5月宣佈成立，位於杜拜東南部的DEW的3000MW Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能園區。該數據中心將由杜拜水電局（DEWA）的數位部門Digital DEWA的子公司Moro Hub負責實施。它將使用來自太陽能園區的100％綠色能源。
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