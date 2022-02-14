薛耿求憑藉《茲山魚譜》第3度拿下青龍影帝殊榮。（捷傑電影提供）

改編自朝鮮王朝後期文臣丁若銓真實人生故事的韓國史詩級歷史大片《茲山魚譜》找來《薄荷糖》薛耿求、《六龍飛天》卞約漢、《寄生上流》李姃根、《我的ID是江南美人》閔都凞、《雞不可失》柳承龍等多位韓國實力派演員領銜主演，上演朝鮮王朝時期一段跨越階級的動人師生情誼！

該片為名導李濬益繼《王的男人》、《希望：為愛重生》等夯片後，又一根據社會歷史事件改編的全新作品，身為韓國三大電影獎（大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞）常客，李濬益本次不負眾望，再度領新作《茲山魚譜》拿下「第57屆百想藝術大賞－電影部門大賞」，獲獎當下令台下全體演員起立鼓掌數分鐘，難得的景象意外成為網路熱議話題。

電影故事講述西元1801年，年幼的朝鮮純祖繼位，曾祖母貞純王后垂簾聽政，發動「辛酉迫害」，於朝鮮全境掃蕩西學。學者丁若銓因而遭受迫害，被流放至黑山島（茲山）。長期深居內陸的丁若銓漸漸發展出對魚類的興趣，在那裡遇見了好學而家貧少書的漁民昌大，丁若銓驚訝於昌大廣泛的海洋知識，決定以自身的學識作為交換，邀請他協助完成《茲山魚譜》。一段亦師亦友的動人情誼就此萌芽，對於知識傳衍的熱情與渴望促成了一代史書的誕生。

該片於全球各大影展上廣獲好評，一舉創下取得22項提名以及榮獲14項大獎的亮眼成績，更在青龍獎上大放異彩，片中飾演師徒的2位男主角——薛耿求以及卞約漢雙雙入圍最佳男主角，最終斬獲最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影與燈光、最佳剪接、最佳音樂5大獎項，備受韓國影壇肯定。

飾演「丁若銓」一角的薛耿求更是藉由該片打敗同片男主角卞約漢，以及競爭對手趙寅成、宋仲基與金倫奭，繼《薄荷糖》、《人民公敵》後，相隔20餘年再次勇奪青龍獎影帝，達成「三度封帝」殊榮，現年53歲的薛耿求在獲獎後率先感謝合作夥伴卞約漢，坦言沒想過自己會得獎，並發表感言表示：「十分感謝把片場變成療癒場合的導演，《茲山魚譜》是許多演員犧牲了自我，才拍攝出如寶物一般的電影！」

《茲山魚譜》將於3月11日在台上映。