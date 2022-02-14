日前在北京冬奧會奪得男子速度滑冰500米金牌並打破奧運會紀錄的中國選手高亭宇，其獎牌背後有著科技團隊的強大助力。他們使用的「人體高速彈射裝置」是由北京理工大學宇航學院副教授郝繼光帶領的團隊，以最新航太科技所研發出來，果然讓選手們在這次冬奧會上的滑冰項上大放異彩。

據《環球時報》報導，北京冬奧會開幕式中國代表團旗手高亭宇斬獲北京冬奧會男子速度滑冰500米金牌，並打破奧運會紀錄。此前，中國選手蘇翊鳴獲得單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌，在這些獎牌背後，都有著中國科技團隊為參加冬奧會冰雪專案的運動員量身打造的訓練黑科技的強大助力。

中國選手高亭宇（右）在訓練上受到航太科技團隊的助力，於北京2022年冬奧會速度滑冰男子500米決賽中奪金並打破奧運紀錄。（圖／新華社）

報導說，在速度滑冰運動中，出色的彎道滑行技術是制勝的關鍵，但卻是訓練中的難點。與短道速滑不同，速度滑冰的冰道周長達400米，運動員入彎速度最高可達時速幾十公里，僅靠運動員自身加速並過彎會非常消耗體力。

為節省運動員體力、提升訓練效率，借助外力説明運動員加速成為解決這一問題的優先方案。據瞭解，2018年，北京理工大學宇航學院副教授郝繼光帶領團隊接下這一為速度滑冰運動員研製「冰上人體加速器」的任務，製造出「人體高速彈射裝置」，以輔助速度滑冰運動員的彎道技術訓練，實現加速過程的精準控制。

郝繼光向記者提供的視頻顯示，「人體高速彈射裝置」為兩部分：一部分是配有螢幕的控制台，另一部分則是由電機驅動的彈射裝置，上面連接著牽引繩與握柄。運動員在使用時拉住握柄，在短短幾秒鐘內就可以從靜止狀態達到指定速度，然後調節姿態、入彎一氣呵成。

郝繼光說，雖然這一課題的原理並不複雜，但對我們而言有些「跨界」，因為我們都不瞭解該怎麼「説明」運動員加速，一開始的設計方案參考了航天器發射，是在後方給予運動員推力，但這樣的加速方式對運動員存在風險。經過反復研究，才改為牽引式，讓主動權把握在運動員手裡，有任何問題放開握柄就可以了。

報導說，「人體高速彈射裝置」的首台設備於2019年4月研製成功，並於2020年初投入國家隊訓練。裝置的難點在於實現對整個加速過程的完全控制，需要對彈射彈道進行仔細設計和反復檢驗，例如如何設定參數能夠讓運動員既可以完成加速，又能留出足夠的時間調整姿態。

目前，「人體高速彈射裝置」的彎道訓練已成為速度滑冰日常訓練專案之一。郝繼光透露，除速度滑冰外，針對跳台滑雪的人體彈射裝置目前也已經研製成功，未來將在訓練基地安裝應用。