大陸證監會官網最新公佈2022年「一號罰單」，直指山東肥料龍頭企業「金正大」財務造假，規模高達人民幣（下同）逾200億元，時任董事長萬連步被罰10年市場禁入。

證監會官網披露的資訊顯示，經查，2015年至2018年上半年，金正大及其合併報表範圍內的部分子公司通過與其供應商、客戶和其他外部單位虛構合同，空轉資金，開展無實物流轉的虛構貿易業務，累計虛增收入230.73億元，虛增成本210.84億元。此外，金正大的部分資產、負債科目存在虛假記載。

證監會公布，決定對金正大及其實際控制人等8位相關責任人合計罰款755萬元，同時採取市場禁入措施。證監會最終決定對萬連步採取10年市場禁入措施，對時任金正大副總經理李計國採取5年市場禁入措施，對時任金正大財務部經理唐勇採取3年市場禁入措施。

金正大官網顯示，其成立於1998年，主營複合肥、緩控釋肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤調理劑等土壤所需全系列產品的研發、生產和銷售以及為種植戶提供相關的種植業解決方案服務。其複合肥產銷量連續9年居國內首位。2010年在深圳證券交易所上市。

金正大實際控制人萬連步1965年7月出生，2019年胡潤百富榜排名第1299位。