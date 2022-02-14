電影《飛機上有蛇》近日上演馬來西亞版本!一架亞洲航空(AirAsia)客機10日從吉隆坡起飛，飛行途中驚傳機上出現一條蛇，迫使飛機緊急轉降。有乘客拍下這隻不速之客的身影分享抖音，至今已累積超過200萬次觀看。

AirAsia flight diverted after a snake was spotted crawling along the ceiling in the cabin. https://t.co/muCkHnRgap



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10日，亞洲航空(AirAsia)一架A320空中巴士原預計吉隆坡飛抵斗湖，飛行途中卻傳出緊急事件，根據乘客拍下短短15秒的影片可以看到，身形細長的蛇影出現在靠近行李架上方的燈罩休息，雖然看不出有什麼大動作，不過時不時伸出舌頭的畫面令人膽戰心驚。

根據馬來西亞媒體《光明日報》報導，當時機長解釋，由於天候不佳，飛機必須迫降砂拉越州古晉機場。亞洲航空集團安全總監林良田表示，飛機轉降落地後，民航局證實機上有蛇並立刻派人處裡，所幸並無傳出人員受傷的消息。

航空公司表示該事件相當罕見，不過任何飛機都可能遇到。影片在網路上累積不少觀看，有網友更現身留言，表示自己也在這架飛機上面。還有人猜測:「有可能是從乘客的行李跑出來的。」