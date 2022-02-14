LINE群組越來越多，一不小心就可能傳錯，一名女網友表示，因為主管丟了很爛的工作給她，她一氣之下找姐妹淘抱怨，不料等她發現傳錯人的時候，對方竟然「已讀」，最慘的是，情急之下竟不小心把收回按成刪除，她嚇到不知道該怎麼辦，有內行人透露可以用一招挽回。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，直屬上司丟一個很爛的工作給她做，因為很生氣所以在LINE裡找姐妹淘抱怨，沒想到那些罵人的訊息，竟錯發到那位直屬上司本人的訊息裡，而且他全部「已讀」了。

原PO指出，更糟糕的是，她因為太驚嚇，按到「刪除鍵」而不是「收回」，因此那些罵人的訊息已經一去不復返，而且掌握在上司手裡，令她超級崩潰，不知道接下來要怎麼面對直屬上司，直呼「明天我不敢去上班了，救命呀！！！」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「無法挽回了」、「算了吧，反正本來就想說了」、「今天上班順便辦離職手續」、「趁剛好過完年搭上轉職潮啊」、「恭喜解脫，可以去新公司了」，還有網友建議「假裝被盜帳號，打死不承認」。

針對不小心把收回按成刪除鍵時該怎麼辦？有內行人提出解救辦法表示，其實還可以登入電腦版收回，因為只要在24小時內都可以收回傳錯的訊息，就算不小心按成刪除，還是可從電腦或其他裝置登入後，按下「收回鍵」即可。