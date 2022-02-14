交通部長王國材今（14）日赴嘉義與台鐵員工面對面座談，討論台鐵公司化轉型的必要性。交通部表示，本次是繼基隆、宜蘭、新竹、彰化等地區，第5次與台鐵員工近距離溝通，聽取運工機電等基層主管及同仁的心聲；王國材強調，轉型過程絕對會確保台鐵同仁權益的安定性。王國材稍晚則表示工會談到債務清零，交通部也在努力中。

交通部傍晚發新聞稿表示，王國材上任以來，一直都很關心台鐵，協助爭取員工福利津貼、強化組織體質，努力與台鐵一起進步。但台鐵局營運定位兼具政府機關及事業機構二種身分，經營受行政法規限制缺乏彈性，營運自主空間有限等等，這些都必須透過公司化過程來共同檢討突破。

交通部表示，幾場座談會下來，台鐵員工共通的問題點是員工普遍擔心公司化後會失業、或待遇變差，以及福利待遇穩定性等問題。今天台鐵局在座談會中以簡報完整呈現說明。王國材則指出，台鐵有135 年歷史，社會對於台鐵局組織改革有高度期待，期許透過改革可以讓台鐵下一個百年更好。

今天的座談會中，台鐵同仁發言踴躍，有同仁反映台鐵是一個大家庭，考進台鐵期待的是有個安身立命的所在，若政府要讓台鐵可長可久、永續發展，必須先處理台鐵的負債問題，才能提高台鐵的競爭力，減低同仁的疑慮。

王國材指出，交通部不是為了讓台鐵公司化而公司化，而是已仔細研議過相關的細節，他一定會跟台鐵站在一起，同仁也可參考交通部所屬桃機公司、港務公司、郵政公司的經驗，台鐵公司成立後不裁員，台鐵同仁可選擇原公務人員資格、或成為公司從業人員；公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，薪資、升遷都比公務員更優、更有彈性。

王國材傍晚出席台灣燈會被問到和台鐵嘉義員工談得如何？他表示談得不錯，滿多人去，工會沒有參加。他說，工會當然希望爭取最大福利，但很多員工都不懂甚麼叫做公司化。他現在的說法都是用交通部所屬桃機公司、港務公司、郵政公司等3個成功案例，選一個去雙軌制發展，可以選現在的公務員制度一直用到退休，要轉從業人員也可以，薪資、福利不減，這樣大家比較聽得懂。有員工想了解這3個模式的細節，過去多少人選擇公務員、多少人轉從業人員，他發現大家愈問愈細，會請交通部人事處來準備資料。

王國材說，公司條例是母法，後面還有13個子法，工會還可以來討論，包括從業人員薪資結構表、章程等等。母法是政府要幫忙負擔哪些義務、資產、購置、維修誰來負擔，這也是保證往下走，子法的基礎，母法規定是比較政策性事務，保證台鐵是國營公司，下面13個子法再來談各個細項，包括工會重視的員工福利，後面子法都可以談。母法裡面有很多政府的保證事項，這反而能比較保障後續福利。

王國材說，現在一直安排和台鐵各地區分會開座談會，周五是花東，下周二是屏東，如果可以就一直安排下去。

下周立法院會開議，台鐵公司條例是否會如期送進立法院？王國材簡短表示：「現在目標就是這樣。」交通部仍設定民國113年台鐵公司化，因此立法院這個會期送進去還有2年時間討論13個子法，13個子法最直接，大家一起讓台鐵更好，每一項更多參與。現在有之前3個公司化可以參考，不是甚麼都沒有，大家可以選一種來發展。媒體問到工會目前有表態喜歡哪一種嗎？王國材則回：「沒有啊， 不跟我講話。」

台鐵工會表示3月發起3千人陳抗，交通部送台鐵公司條例到立院會考慮這個因素嗎？王國材強調，他的意思是說，公司條例是上位，是確保公司發展的政府承諾事項；沒有前面的保障，談後面都很虛。他知道工會有來自會員的壓力，但是會員是搞不清楚公司化，也就是他剛剛講的那3個案例。因此這段時間就繼續溝通。他並表示希望工會有更建設性建議，包括工會談到債務清零，交通部也在努力中，「我們也希望有一個好的開始，交通委員會樂觀其成，但是這要大家努力，不是用抗爭。」