泰國央行稱通膨將受控制 21:452022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管泰國1月通膨升至3.2％，但泰國央行14日表示，泰國的通膨將大致受到控制，預期通膨將能維持在央行1％至3％的目標之內，因為通膨壓力主要集中在能源和部分進口食品項目，泰國不致於出現已開發國家通膨飆高的情形。 北投磺港溪再造計畫中游段2022年底即將開工 《國際經濟》英加薪幅度估創9年新高 但遠不及通膨增速 #通膨 #泰國 #泰國央行 #將受 #將能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港將推第六輪防疫抗疫基金 規模270億港元 15:302022/02/14 財經 台股臨風險 凱基投顧籲抱高殖利率股 12:112022/02/14 財經 通膨飆 美家庭支出每月多250美元 04:102022/02/14 全球財經 蔡英文預告將制定再生醫療三法 增設專用基金獎勵研究 13:162022/02/14 政治 澳洲防長：俄羅斯倘攻烏克蘭 北京將加強壓迫台灣 12:482022/02/14 國際 南屯站行人出入口和機車共道 中捷：將先縮短柵欄增加行人通道 16:162022/02/14 生活 《國際經濟》通膨起、短債飆 美經濟衰退警訊響起(2-2) 08:352022/02/14 財經 野村新視界－飆升的通膨點燃聯準會的戰火 04:102022/02/14 投資理財 蘆洲唯一不限時天幕籃球場7月完工 將擴建、增加照明及重鋪地面 13:132022/02/14 生活 蕭茲將訪烏俄斡旋、拜登與烏總統熱線 歐亞股重挫 20:232022/02/14 財經 工商社論》密切關注聯準會的升息起手式 04:102022/02/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。