儘管泰國1月通膨升至3.2％，但泰國央行14日表示，泰國的通膨將大致受到控制，預期通膨將能維持在央行1％至3％的目標之內，因為通膨壓力主要集中在能源和部分進口食品項目，泰國不致於出現已開發國家通膨飆高的情形。