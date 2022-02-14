英國金融主管機關發現「先買後付」公司的合約條款可能危害消費者後，要求4家先買後付公司改變契約。英國金融行為監管局（FCA）透過聲明稿表示，Clearpay、Klarna、Laybuy和Openpay 4家企業同意合作，FCA樂見業者配合。

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