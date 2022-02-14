英國要求4家先買後付公司修改條款 保護消費者權益 21:502022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國金融主管機關發現「先買後付」公司的合約條款可能危害消費者後，要求4家先買後付公司改變契約。英國金融行為監管局（FCA）透過聲明稿表示，Clearpay、Klarna、Laybuy和Openpay 4家企業同意合作，FCA樂見業者配合。 睽違16年 英國會訪問團2月底來台 英國國會台灣辯論 跨黨派議員籲全面強化雙邊關係 #英國 #先買後付 #條款 #FCA #保護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與病毒共存 歐洲多國鬆綁防疫 08:212022/02/12 財經 女星遭前夫恐怖對待離婚4個月 有富二代追還被開驚人包養價 11:532022/02/14 娛樂 美建議追加第4劑 陳時中：國內採購量足夠 15:172022/02/12 生活 大陸國家知識產權局：駁回冰墩墩、谷愛凌等429件商標註冊申請 11:172022/02/14 兩岸 辜寬敏曾與蔣經國共商國是 為了這件事吵起來 11:232022/02/13 政治 荒野求生家「貝爺」 與英國陸戰隊一起參與北極演習 22:092022/02/13 軍事 加拿大婦人求救誤傳英同名地 兩國警連線救援成功 20:192022/02/13 國際 拜登內閣擬推新法規 產業界大反彈 04:102022/02/14 全球財經 中斷4年 英擬重啟英中經貿會議 04:102022/02/13 產業財經 首相強生宣布與新冠病毒共存 英國擬提前取消防疫措施 04:102022/02/11 全球財經 中市2男幼童疑遭職軍父殺害 社會局：未有保護通報紀錄 11:412022/02/13 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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