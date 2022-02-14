七期近年來在外圍重劃區齊漲的擠壓效應下，重新聚焦富豪的目光，尤其新市政中心，自去年起重磅新案接力進場，預售行情直上8字頭！

其中，台中當代美學建築先驅、有「園道之王」美譽的由鉅建設，去年Q4進場的七期百億預售豪宅「由鉅惟上」，有別於其它建案的繁複風格，以讓人耳目一新的氣質與全新定位，形塑「ComfortLux奢適宅」新生活型態。「由鉅惟上」推出以來擄獲企業二代、自營商等族群的青睞，整體銷售率已逼近7成，每坪均價站上7字頭。

由鉅建設董事長林嘉琪分享由鉅的選地哲學，一向著重於選擇與綠地為鄰，對建地極為挑剔，「惟上」擁近1500坪的基地面積，正臨百米府會園道及60米市政路，坐擁2.5萬坪都心綠海串連，不僅是目前綠十字園道僅剩7塊可開發建地之中最完整、面綠園道寬度最大，同時也是最後一塊所謂帝王座向「面東朝南」的基地。

以七期至美奢適名宅為定位，林嘉琪認為，一般人認為Luxury奢華為極稀之物，往往是卓越層峰人士對肯定自身成就的蒐藏，但當人們還在對「奢華」欽慕嚮往之際，由鉅七期最新力作「惟上」對Luxury的定義卻已更上層樓，以A Comfortluxe mansion的定位點出今時今日高端人士在擁有一切之後，渴望的是一份稀有的舒適與自在，那才是難能可貴的真正奢侈，一如惟上擁有七期府會特區最美珍稀角地，在市政金融重鎮中卻如綠洲般的悠然存在。

由鉅建設繼國美館特區「大恆」豪宅之後，七期「惟上」再度延請亞洲最具影響力的空間大師陳瑞憲，從建築、景觀、公設全案總設計，業界形容陳瑞憲創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省」，堅持以「空間的質感」，將對空間機能與美好生活的嚮往，透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居住者。

本案更力邀享譽國際的日本國寶大師和泉正敏、與連獲國際獎項肯定的景觀藝術家吳書原，連袂為由鉅「惟上」造就自然寫意的絕美空間，從內而外，將自然與人文完美融合。「惟上」在當代建築美學、與時俱進的科技創新，以及全齡關照的品味生活中達到最佳平衡，在各種細節處精心安排，掌握奢適宅的元素。

值得一提的是，為體現「由鉅惟上」的全新定位，位於台中國家歌劇院正前方的「惟上」工務技研所，同樣由陳瑞憲親自操刀設計，一框一景皆自然寫意，一岩一石皆是侘寂之美。

「由鉅惟上」總銷100億元，延續由鉅品牌一貫的低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90標配型產品，每坪開價68-76萬元採實價銷售策略，整體銷售逼近7成，且全案總價皆在5000萬以上，為台中預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」之產品，自住客佔比極高，鄰居素質也較一致，更能獲得青睞，在坪數設定及產品規劃上皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

林嘉琪認為，七期建案設計百花齊放，各自精彩，但由鉅對「奢華」的認知，在於優享生活與空間美感的體驗，非僅著重於建案本身的炫目外觀或昂貴硬體，「建築與自然必須更貼近，在七期寸土寸金的都市生活中，那份跨越尺度的綠海與眾聲喧嘩中的寧靜更為難得，成為人們對奢適生活的嚮往」。

目前，「由鉅惟上」預售實登已揭露69筆，均價約7字頭，目前最高單價及總價皆為30樓總面積110.68坪，以總價7630萬元成交，拆算車位後每坪單價73.2萬元，為社區行情定錨，後續面園道高樓層戶別可望續寫新高。