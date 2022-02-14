110學年度HBL高中籃球聯賽14日最後一場賽事，衛冕軍泰山高中和松山高中打出一場激烈的對抗，帶著13分領先進入下半場的泰山，在第4節曾被松山超前，但上季新人王劉宥儇持續強攻製造犯規，加上終場前14.3秒三分命中，助隊74比70收下，走出13日大輸能仁家商22分的陰霾。

劉宥儇此役拿下全場最高的26分，其中13分集中在第4節，包括靠罰球拿到8分，他表示，因為對方團隊犯規已達5次，就一直去賴犯規，這也是自己擅長的一個進攻方式，也感謝隊友協助。

賽後泰山教頭廖文彬表示，球隊上季奪冠後4名高三主力畢業，本季由學弟們接棒，因此心理上是一個考驗，「球員往往還沒打就自己嚇自己，加上12強複賽階段球隊只拿2勝，信心也變得比較不足，但經過慘敗給能仁的震撼教育後，也告訴球員最糟就如此，找回防守態度，一場一場去拚，希望可以保住晉級的希望。」

松山高中本季新人王呼聲高的高一好手林現惟，前一戰對東泰高中狂轟27分、抓12籃板，本戰提前犯滿退場，讓松山高中在追分時少了一個得分箭頭，最後留下11分數據，談到防守策略，廖文彬指出主要是擋掉其他人給球，以林現惟一場球大概20幾分水準，能夠盡量多壓就算賺到。