常言道：「長髮為君留，短髮為君剪」，天后楊丞琳前兩天才以柔美的長髮黃衣造型亮相，但今(14)日時逢「西洋情人節」，楊丞琳竟然來了個「斷捨離」，將一頭氣質長髮剪去，換成了近期很流行的「區塊剪(Block cut)」新造型，好友「豆花妹」蔡黃汝看了當場喊「好看到不行餒！」，仙氣滿點也讓網友們一片讚聲。

楊丞琳今(14)日在IG分享一組短髮美照，她寫道：「果然還是剪了，不想留長啊…」，畫面中她以「莓果色」髮色亮相，髮型很特殊是近期很流行的「區塊剪(Block cut)」，搭配了兩副銀色耳環，身穿「胸前挖空」的高領黑色毛衣，將她整個人的纖細修長氣質感襯托出來，仙氣滿點。

楊丞琳親自解說她的全新造型：「為大家介紹一下我的新髮型－區塊剪(Block cut)。它是近期非常流行的髮型，Block在英文中有『塊狀』之意，運用在髮型設計上就像是將髮絲切成塊狀一般的漸層，總之，就是時髦！但我個人認為沒有很好整理就是了。你們可以隨心情決定要勾耳後還是不勾，放瀏海或是不放，像照片中我呈現的效果一樣！髮色是適合冬天的莓果色，因為曾經有漂過，導致整個上完色居然有挑染的效果，還不賴吧。」

丞琳不忘祝大家情人節快樂：「最後，祝大家節日快樂呀」，「豆花妹」蔡黃汝大讚：「好看到不行餒！情人節快樂」，網友也紛紛給好評：「好美呀」、「綺麗」、「超級無敵美」、「好好看呀！」、「姐就是百變女王」、「什麼髮型都可以駕馭，難不倒妳」、「好型」、「怎樣剪都是時尚」、「這不是四乃森蒼紫的造型嗎」、「整體風格及眼神真的很有個性」、「好帥」、「時髦精靈」，3小時吸引破5萬人按讚。

楊丞琳2015年與李榮浩傳出戀情，2017年正式認愛，2年後正式結為夫妻，結婚至今2年多感情依舊穩定，不過仍未舉辦過婚禮。日前她曾為了節目《閃光的樂隊》穿上白紗，不免引發外界好奇她現實生活中的婚禮進度？對此她大方回應：「自己的婚禮不著急，疫情當前，還是先緩緩。」如今好消息雖還沒等到，但丞琳「回台北」的動態傳出，仍讓她的粉絲興奮不已。