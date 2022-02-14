寶成（9904）14日公布自結元月合併營收270.06億元，年增9.3％，僅次於2019年同期285.53億元，不僅創同期第二高，也創單月歷史第五高。展望今年度營運，寶成仍樂觀看待。

寶成持股51.11％的重要子公司-裕元工業，自結元月營收9.72億美元，折合約新台幣269.01億元，年增12％，主因是製鞋業務及通路業務，均較去年同期穩健增長。尤其越南廠區營運回穩，更是元月營運成長的關鍵。

另由裕元工業的通路業務，獨立分拆上市的寶勝國際，自結元月營收為人民幣28.2億元，折合約4.43億美元，年增12.6％，主因獲益於農曆春節前買氣增強，進而帶動整體銷售表現。

寶成說，2022年的北京冬奧，及中東卡達世足賽，對裕元的製鞋業務及寶勝的通路業務的營運效益，具有加溫效果。因為大型運動賽事的舉辦，確實會吸引社會大眾的眼光，進而推升運動風氣，品牌公司亦會加大行銷力道，有助於帶動相關產品買氣。

不過，寶成強調更著重於確保營運的長期穩健增長，不會過於仰賴單一賽事。在鞋類製造業務方面，將持續深化與品牌客戶的合作，推出符合市場期待，且高質量的鞋類產品。另在寶勝營運方面，將以消費者為核心，持續整合線上線下渠道，提供優質產品與運動服務，以利銷售持續增長。

至於印尼及越南擴產規劃，寶成說，為滿足品牌客戶更加靈活的訂單需求，集團向來採取全球化布局，不斷地提升各地製造能力，以保持最大彈性調整產能配置。

目前品牌客戶訂單維持穩健，除將重啟擴產規劃外，同時藉由自働化增進生產效率、進行人力增補及輔以加班等方式，進而提升整體製造產能。

尤其，印尼勞動力相對充足，除會持續投資外，並配合整體營運規劃，在印尼中爪哇有中長期的產能布局，已陸續增資子公司PT.Hardases abadi Indonesia近6500萬美元，目前正處於前期準備階段，期望未來可望增添營運動能。

寶成強調，越南廠區2021年第三季製造產能，因疫情影響而下降，但隨著2021年第四季分階段復工，營運逐漸回穩，農曆年後，更加積極招聘人力，持續提升生產效率，製造產能應也有機會進一步推升。