千附實業（8383）旗下千附精密（6829）14日宣布，公司上櫃前辦理現金增資5379張，增資基準日訂為3月9日，將以溢價發行，每股發行價格暫定為66元，掛牌後的股本，將提升至逾5.91億元，預定3月11日由興櫃轉掛牌上櫃。

千附精密設立於2020年7月，前身為千附實業（8383）旗下精密科技事業處。千附精密在精密加工零組件產業深耕多年，以「關鍵零部件精密加工」出發，主要從事光電顯示器設備零組件、半導體設備零組件、國際民用航空工業機身金屬結構和引擎及航太零組件，自結元月合併營收1.55億元、年增37.02％。

千附精密配合初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5379張，每股面額10元，競價拍賣最低承銷價格每股55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

至於公開申購承銷價格，以各得標單價格及數量加權平均所得價格訂之，並以最低承銷價格的1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為66元溢價發行。

千附精密表示，本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，保留發行股數15％，共計806張，由公司及符合一定條件的控制公司員工認購，如有員工認購不足，或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。

其餘85％共計4573張，公司為配合辦理上櫃需要，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

至於此次現金增資發行新股認股競價拍賣期間，自2月18日至22日；公開申購期間3月1日至3日；員工認股繳款期間3月1日至3日。競價拍賣扣款日期為3月2日；公開申購扣款日期為3月4日；特定人認股繳款期間為3月4日至9日，增資基準日訂為3月9日。

千附精密董事長張瓊如表示，公司主要客戶為國內外知名大廠，包括美商應材、荷蘭艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）、漢翔及京鼎等公司的合作關係，皆長期且穩固。 值得一提的是，半導體主要客戶為京鼎交付美商應材產品，過去由台灣交貨予客戶，運至大陸，自2022年上半年京鼎台灣新廠將落成，已規劃千附精密所提供產品，可增加公司營運利基。