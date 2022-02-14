國內發光二極體製造龍頭廠晶元光電公司，捐贈中興大學總價值超過2億元的設備，並計畫與中興大學共創校園產業培訓平台，朝向促進產學研合作邁進。興大14日舉辦晶元光電捐贈設備儀式，並由興大校長薛富盛，代表該校全體師生，致贈感謝狀，給予晶元光電，由晶元光電董事長范進雍代表接受。

晶元光電此次共捐贈28套設備，包括雷射切割機、打線機、劈裂機等設備，捐贈設備總價值超過2億元，展現台灣企業對於人才培育的高度重視。興大研發處亦配合晶元光電設備捐贈補助相關經費，充實周邊相關設施，正式啟動未來產業實務的人才培訓平台。

范進雍表示，晶元光電為全球LED磊晶與晶粒供應領導品牌，透過卓越的研發能力及製程技術，開創mini/ micro-LED、感測及汽車等LED應用產品，2021年與隆達電子合作成立富采控股，致力成為跨國性的化合物半導體產業最佳投資平台。

位居中部的國立中興大學，一直都是名列企業愛用大學之一。其中，物理系在光電半導體相關領域的課程規劃、人才培育與研究表現更是傑出，因此，晶元光電希望藉由此次大規模設備捐贈，與興大保持良好的產學研合作關係，共同培訓光電半導體領域的菁英人才，拉近學界與產業界之間的落差，有效地協助產業發展。

此次捐贈預期透過雙方的合作，未來幾年內，可為台灣培育光電頂尖人才，滿足業界對於光電半導體人才的需求。