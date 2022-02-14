香港衛生防護中心公布，14日新增2071宗新冠病毒確診個案以及約4500宗初步陽性個案，均創疫情逾兩年來新高。在確診病例中，外地輸入僅19例，其餘2052宗為本地感染。近日香港新冠病毒確診數呈幾何暴增，由本月初約100宗急增至逾2000宗。13日新增確診數為1347宗、初步陽性約2000宗。

路透報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，港府化驗所從13日開始就忙不過來，導致確診和初步確診數出現統計落後，部分確診個案尚未反映在即日統計中。張竹君還表示，確診數每兩三日就翻倍，以現時的增速來看，「難以估計（未來）上升速度」。她並說，很多個案源自春節期間的聚會，一個聚會涉及數以十人計，確診數因而以倍數增加；隨著政府減低社交距離，市民停止大型聚會，確診數有望下調。

香港教育局宣布，鑑於疫情仍然非常嚴峻，全香港幼稚園、中小學、補習學校將繼續暫停線下課堂及校內活動，至3月6日。

另，香港15日起將可接種科興疫苗的最低年齡降至3歲，5至11歲的兒童由16日開始亦可接種復必泰（BNT）疫苗，醫管局強烈鼓勵兒童接種疫苗。