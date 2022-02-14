買房時，銷售介紹社區公設比超過30%令人皺起眉頭，因為有3成是買不在室內可使用的面積，這樣划算嗎？不過，近日有一「約定專用」公設物件登記坪數27.64坪，但主建物竟然只有3.87坪只是1間小套房，而「約定專用」公設有22.75坪竟在地下室，隔成1廳2房，加1套衛浴，反客為主，連資深房仲都喊罕見。

中信房屋網站近期有筆「金華設籍收租臻品」的物件，位於台北市師大路巷內華廈4樓，開出總價1888萬元待售。該物件登記坪數為27.64坪，但主建物只有3.87坪，附屬建物的雨遮1.07坪，也就是說有22.75坪都是公設，公設比高達82.3%。而這公設18坪面積竟是在地下室，隔成客廳及2個房間，並有1套衛浴，遠大於主建物的小套房。

據ETtoday新聞雲報導，中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，這是他第1次看到這樣的產品，更特別的是該戶還擁有地下室這18坪的產權，這種情況相當少見。

有業者指出，該物件的地下室也可能是「約定專用」，一般約定專用通常都是露台戶的露台，像這樣是在地下室的相當少見，可能只會出現在一些老公寓。民眾購買這類較特殊的產品時，一定要請賣方出示如約定專用、分管協議等文件避免購買後有爭議產生。