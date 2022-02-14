小學數學越來越難，資優班的題目就更不用說了，有網友貼出一道小學資優班的數學題目，直呼想了超過30分鐘還是解不出來，沒想到貼文曝光後，竟然有網友說10秒內就看出答案，讓眾人驚訝。

這名網友在《PTT》貼出一道題目表示，這題資優班的題目有點難倒他了，而且想超過30分鐘已經是他的極限，因此不想再浪費時間，質疑小學生的題目一定要這麼難嗎？

貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛回應「考這個幹嘛」、「這種問題真的很沒意義」、「你自己都說是資優班了」、「這比較像智力測驗」、「小朋友確實會被這種東西難倒」、「我完全想不到答案欸」、「會這個可以幹嘛？」。

在一片哀號聲中，有人神回「答案41，我十秒鐘就算出來了」，網友解釋，答案就是兩個平方和相加，所以是4x4 + 5x5，也就是16+25=41。網友分析，其實這跟小學數學無關，比較像是智力測驗，是考邏輯、不是數學，還有人直呼「太簡單了」、「這題很難？」、「這就智力測驗的基本題型啊」、「不是看一眼就出來了嗎」、「這題不會也很厲害」。