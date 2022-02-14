大陸線上旅遊平台攜程14日表示，經過半年的「混合辦公」實驗，發現離職率大幅下降三分之一，宣布將自3月1日在全公司正式推行混合辦公制度，符合條件的員工每周有2天可自行選擇辦公地點。

澎湃新聞報導，根據攜程的新制度，從3月1日開始，每週三、週五，公司各事業部、職能部門可根據實際管理需求，實行或逐步推行1～2天的混合辦公，即每週有1～2天，符合條件的員工可自行選擇辦公地點，可以是家裡，也可以是咖啡廳或者度假酒店等。

攜程於2021年8月宣佈啟動「混合辦公試驗」，也是攜程繼2010年、2020年實施「在家辦公試驗」專案之後的再次推出，為期6個月。在2021年的混合辦公試驗中，通過對2個對照組，總計數百名員工參與的混合辦公綜合試驗，探索該形式是否可以作為公司未來長期辦公形式之一。參與混合辦公的員工範圍由原來以客戶服務人員為主，擴展至覆蓋技術、產品、業務、市場行銷以及職能崗位。

據攜程方面介紹，2021年的混合辦公試驗有超過1600名員工參加，結果顯示，經過近半年的實驗，員工參與意願上升至近六成，在績效無明顯影響的情況下，離職率下降約三分之一。

攜程集團董事局主席梁建章表示，混合辦公制度不僅不影響效率，還提升員工的滿意度，同時有利於減少交通堵塞、環境保護；緩解高房價和地區間差異等，是多贏局面。