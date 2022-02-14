日本央（銀）行上周矢言將無限制購買公債、以遏止殖利率走高後，周一（14日）日本具有指標意義的10年期公債殖利率出現下滑，讓該央行得以成功保住該關鍵殖利率目標。

當全球公債殖利率近來出現攀漲之際，日銀上周放話表示從本周起將以0.25％殖利率、無限量購買10年期公債，彰顯它企圖抑制國內借款成本的決心。但由於周一無人賣債，日銀表示並沒有收購10年期公債，不過還是有效壓低該年期公債殖利率收低1個基點到0.215％，盤中最低曾跌至0.2％。該央行上次進行類似操作是在2018年7月。

預期聯準會將加速貨幣緊縮與市場押注日本的超寬鬆貨幣政策也將被迫退場，曾推升該年期公債殖利率上周四升抵0.23％的6年高點，逼近日銀設定的0.25％目標上限。日本金融市場上周五因國定假日休市。

前日銀官員、目前是索尼金融集團首席經濟學家的菅野將晃表示，儘管投資者周一無意測試日銀的0.25％底線，不過日銀與市場之間的抗爭似乎將是一場曠時費日的戰爭。

他還補充，全球公債殖利率上揚已成既定趨勢，日銀想要逆勢操作，捍衛當前殖利率水準恐怕將被迫進行多次特別操作。若以該情況來看，無限制買債效果最終將會逐漸消退。

至於其他年期公債周一則是明顯受到壓力，例如5年期公債殖利率攀高0.5個基點到0.035％，創下2015年12月最高紀錄。20年公債殖利率也升高1.5個基點到0.67％，為2018年11月最高。此外30年期與40年期公債殖利率也雙雙上揚，不過兩年期公債殖利率則持平在負0.035％。日本內閣官房長官松野博一周一召開記者會表示，日銀將會持續努力，加速讓通膨達到2％目標。這也意味在日銀主導下，超寬鬆貨幣政策撤回時機將會大幅落後其他國家。