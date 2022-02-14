俄羅斯紅寶石設計局(Rubin Design Bureau)發表哨兵式潛水巡邏艦(Sentinel submersible patrol ship)的更大版本，約72公尺長，排水量1,300噸。與多數潛水艇專注在水下性能不同，哨兵的水面航行速度達到21節，並在前舷有機庫與大型平台，可以起降無人機，或是收納特戰部隊與快艇。

The Defense Post報導，在概念圖中，哨兵艦有模組化武器套件，該較大的上層框架，允許對其設計進行修改，包括小口徑自動火砲、2具飛彈發射器。同時它仍然是致命的潛艇，4門324公釐魚雷發射管可以打擊敵方軍艦與潛水艇。

紅寶石設計局表示，哨兵艦採用破浪式前船首，上艦身為傾斜側面，這種輪廓一方面保留了較平坦的平台，並減少了雷達信號，因此當它在水面航行時，可視為匿蹤軍艦。

哨兵潛水/巡邏兩用艦的後方角度，有大型的平台可以安裝其他突擊部隊。(圖/Rubin Design Bureau)

聲納安裝在球鼻艏，這改善了其操作條件，也保留了魚雷管安裝空間。此設計減少水上航行的阻力，因此在水上航行時，可達到21節(時速38公里)。

中間角度的哨兵潛水/巡邏兩用艦。(圖/Rubin Design Bureau)

哨兵艦的還設2個密閉機庫，可容納其他類型的武器、無人機或其他有效載荷。

紅寶石設計局將哨兵艦設定為近海潛水巡邏艦，也計畫推銷到國外。