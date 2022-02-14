今天是一年一度的NFL超級盃，最後公羊以23：20險勝孟加拉虎，拿下相隔23年超級盃冠軍。而除了精采比賽，超級盃中場秀也讓球迷大呼過癮，迎來6大巨星接力演唱，其中饒舌歌手阿姆(Eminem)更是驚艷全場，而他今天除用歌藝抓住眾人目光，打扮也相當亮眼，尤其是腳上的一雙超帥球鞋。

阿姆今天以酷勁十足黑灰打扮出場，頗有個人風格，他腳上則穿了「Fire Red」配色的Air Jordan 3，神來一筆受到外界討論，而這雙鞋不只是Air Jordan 3原型，是為他個人打造的聯名款，阿姆本人也在他的IG介紹這雙鞋名叫「Air Shady」，由阿姆的黑暗化名「Slim Shady」結合Air Jordan 3來命名。

這雙鞋白色鞋舌寫著超大「E」代表阿姆，「Hi！My Name Is Slim Shady」橡膠標誌則出現在後跟，鞋舌內側還有「殺人魔面具」。此外有別於基本款的Air Jordan 3，它的鞋底採用半透明冰藍色配置，讓整體增添美感，非常適合做穿搭，可惜目前此鞋款並未有銷售資訊，鞋迷可能要再等等。

今天中場秀陣容頂級，由饒舌教父德瑞博士(Dr. Dre)領銜，搭配重量級饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)、阿姆、五角(50 Cent)、歌后瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)。而阿姆以壓軸姿態登場，他拿出成名招牌歌曲《Lose Yourself》，讓整個球館陷入瘋狂！