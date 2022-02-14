今天是情人節，連續摃龜32期的威力彩頭獎今晚開出，由一人獨得12.1億元獎金，賣出頭獎彩券的是台中市大甲區蔣公路的「鑫玉龍台灣彩券 」。業者表示，經營5年來第一次開出頭獎，等一下要放鞭炮慶祝。

「鑫玉龍台灣彩券」位於大甲鎮瀾宮旁的蔣公路，開出威力彩頭獎後，今晚店內相當熱鬧。業者林小姐表示，平常店內人來人往相當多，也沒特別注意誰有可能是那位幸運兒，這幾天也沒特別現象發生，一切都很平常。

不過，林小姐說，他們初二、十六都會拜土地公，祈求有緣人來店內中大獎，果然就在今晚開出，經營彩券行5年來，第一次開出頭獎，真的很開心，等一下還會放鞭炮慶祝。

「鑫玉龍台灣彩券」店員表示，由於鄰近大甲鎮瀾宮，加上地方小吃林立，來店消費的客人以「香客」居多，過年外地人前來拜拜，多會順道買彩券回家，「一定是媽祖保佑」，讓香客在元宵節前夕抱回高額頭獎，好運將持續一整年。

「鑫玉龍台灣彩券」指出，今年受新冠疫情影響，國人無法出國旅遊，但過年拜拜習俗仍不能免，讓彩券行的生意比去年成長2成以上，受威力彩高額頭獎的吸引，近來第二區01至08包牌的比例大大增加，是威力彩能順利開出頭獎的主因。