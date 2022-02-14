「圍棋女孩」俞俐均擁有優秀棋藝與清麗顏值，少女時期常被人稱作「小黑嘉嘉」，如今22歲的她更顯氣質清新脫俗；她年前曾分享一款適合過年拜年的喜氣穿搭，透露自己「晉升到要包紅包給小朋友的年紀了」，但從外貌來看仍是少女感十足。俞俐均昨(13)日分享她出遊的照片，自曝拍照竟遭到猴子「野生襲擊」，釣出高雄壽山網友回應「防猴須知」。

俞俐均昨(13)日分享她出遊的照片，寫道：「我愛大自然。涼爽的天氣爬山真的好舒服呀！但猴子好兇，正想拍照時直接衝過來抓住偶…已嚇瘋。(沒錯，就是圖三中的猴，記住他了。)」只見她戴著藍色洛杉磯道奇隊棒球帽，一身藍黑長衫戴著口罩並斜揹背包亮相，伸出右手五指向鏡頭打招呼，畫面中猴子也望向鏡頭十分配合，哪知照片拍攝背後竟有「野生襲擊」的嚇人場面。

畫面二有兩隻猴子，畫面三則是「兇手猴」被直擊；網友回覆道：「要小心猴子攻擊無誤」、「猴子超凶，要小心（俞俐均：真的好兇）」、「跟牠下圍棋（俐均：會不會還沒開始我就被他用棋盤砸暈了）」、「咬他！（俐均：逃跑都快要來不及了）」、「不能餵食物，不然以後可能會搶人食物或攻擊人」、「請問是高雄壽山嗎？（俐均：是的哦）」，謎底揭曉，果然是野生獼猴經常出沒的壽山；還有網友冷笑話歪樓：「猩猩比較兇，因為他敲胸der」，戶外活動的趣味日常引來熱烈迴響。

俞俐均是氣質清新的「圍棋甜心」，1999年4月29日出生的她，4歲第一次接觸圍棋、9歲決心成為職業棋士，13歲時即成為台灣第一位女子業餘七段棋士，15歲便通過職業賽事檢定成為一名職業棋士，並在2020年奪下女子最強圍棋戰冠軍，顏值及實力都備受圍棋界圈內圈外矚目。