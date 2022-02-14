一名網友驚恐分享，開開心心享用宵夜，竟咬到「帶殼、多腳、半透明」的詭異生物，嚇得他先到廁所嘔吐，接著就向廠商投訴。不過眾多網友一看卻解答這是「小螃蟹」，另有人說是「豆蟹」，是全世界最小的螃蟹，更說這在海鮮裡很正常，吃到賺到，更有人讚「極品啊！」。

一名網友在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，表示原本開開心心吃淡菜當宵夜，竟咬到一個帶殼的，「吐出來看，媽呀，好多隻腳，半透明的」，他立刻到廁所嘔吐，並向廠商投訴，更苦惱說「買了那麼多沒遇過，有大佬知道的，跟我說一下，不然我今天可能睡不著了」。

眾多網友只原PO白擔心了，因為牠是：「螃蟹的幼兒」、「剛孵出沒多久的幼螃蟹，買大包蚵仔裡面有時會有幾隻」、「這個非常營養欸！！我們金門的石蚵裡面都會有！對眼睛非常好！！長輩都這樣說~~~~我家孩子也很喜歡吃呢！」、「就小螃蟹啊....蚌殼有它是非常正常的噢~上爆料，又投訴，我覺得你要先主動道歉耶！」。

另有網友說「其實這螃蟹，是全世界最小的螃蟹『豆蟹』、俗稱『蚵蟳』。 平時住在潮間帶和蚵仔共生，寄生在牡蠣殼裡，但不是有害的寄生蟲，大多剝牡蠣的工人看到後，都會順手將牠挖掉。這樣的寄生方式，對牡蠣和蚵仔都沒有害，在生態學上稱為『片利共生』。出現在淡菜裡面應該也是一樣的道理」。