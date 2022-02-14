德國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例有放緩趨勢，根據法新社今天看到的官方計畫草案，德國3月將解除政府祭出的多數防疫限制。

計畫第一步為鬆綁人際接觸限制、放寬私下會面；同時所有人進入商店前，都不須確認是否已打過疫苗或接受篩檢。

接著自3月4日起，未接種疫苗者只要拿出篩檢陰性證明即可進入餐廳。

最後一步驟則是，「在2022年3月20日春天開始前，應逐步解除對社會、文化、經濟生活的廣泛限制」。

這份草案尚待聯邦與各邦領袖在16日通過。

3月20日過後，歐洲第一大經濟體將仰賴「基本防護措施」來防疫，「特別是（在公開場合）佩戴醫療用口罩」。此外，現行規定要求雇主允許員工可能的話就在家上班，屆時這些規定也會解除。

過去幾個星期，德國規定要進酒吧與餐廳，除了要完整接種疫苗或染疫康復，還得接種過追加劑或是篩檢陰性；私人聚會也限制在10人以下，若有未接種疫苗者在場，現場只能有兩個家庭的成員。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計16日與16個邦的領袖會面，以決定接下來的抗疫步驟。

德國今天通報，過去24小時新增7萬6465起COVID-19確診、42人病故。

德國各邦在執行大眾交通工具上須佩戴口罩、居家上學等防疫限制方面，享有很大自主權，且已開始逐步鬆綁限制。