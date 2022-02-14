民眾黨15日上午將在中央黨部舉辦元宵節慶祝活動，而這次出席的人當中，還包括5位民眾黨提名的直轄市議員候選人。值得注意的是，在採訪通知裡面，還註記了這些候選人的外號，除了「麥當勞女孩」外，竟然還有「台南侯漢廷」，引發網友熱議。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書上PO出民眾黨的採訪通知截圖，這次元宵活動出席的除了民眾黨秘書長謝立功、立委邱臣遠、蔡壁如，以及台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、「寶寶」楊寶楨、新北市議員參選人「Jimmy」陳世軒、基隆市議員參選人「麥當勞女孩」李依芩和台南市議員參選人「台南侯漢廷」江品璁。

「四叉貓」還在臉書上直言，「不是啊…直接冠名麥當勞女孩這樣好嘛ＸＤ」。網友們也留言表示，「台南侯漢廷？確定是加分？」、「台南侯漢廷XDDDDDD」「台南侯漢廷是…？」、「台南侯漢廷是怎樣啦？」、「台南侯漢廷到底是什麼概念XDDDDDDD」、「台南侯漢廷把我驚呆了」。

此外，2022台北燈節移師士林，民眾黨議員擬參選人燈節期間在基河路「快閃店」輪流擔任「一日店長」，身兼黨主席的台北市長柯文哲甚至還成了神祕嘉賓，將在18日現身，民眾黨擺攤遭質疑利用公家資源寄生燈會打選戰，柯文哲對此回應，大活動很多人都會來蹭聲量，攤位放在私地合、合理。