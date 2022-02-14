2022年底台北市長選戰，近期民調陸續出爐，掀起各界討論。資深媒體人黃暐瀚14日表示，看完近期一份綠營民調，他個人覺得「不可信」，感覺比較像是「捧殺」之作，因為意在拉抬台北市副市長黃珊珊，形成藍白殺見骨，綠營坐收漁翁之利。不過，這樣的解讀卻遭PTT網友曲解還發文開嗆，讓他大感驚訝反擊，該網友根本亂寫，是否是看不懂他上一篇臉書文章？

黃暐瀚14日在臉書發文表示，藍白陣營近期猛鬥一來一往，罵得酣熱，看起來不像唱雙簧。藍白越鬥越兇，基層情緒激憤，藍白鬥完，身上各自插刀躺在地上，好整以暇的民進黨，做夢都沒想到，快要迎來北市久違的勝利。

2022台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊（左起）、國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中呼聲高。（合成圖／摘自臉書、資料照）

黃暐瀚指出，一份所謂「綠營的內部民調」，流傳政壇，內容大致如下。去年12月結果顯示，國民黨若推派蔣萬安，支持度為28.3%，民進黨若派出陳時中，支持度為26.7%，白色陣營若推派黃珊珊，支持度為20.1%。不過，民進黨若改推派林佳龍，支持度為22.3%、蔣萬安則為28.8%，黃珊珊則為21.0%。

到了今年一月變成：蔣萬安31.6%、陳時中24.6%、黃珊珊25.0%。民進黨若改推派林佳龍，則蔣萬安為31.2%、林佳龍21.5%、黃珊珊24.8%。

黃暐瀚分析，如果此民調為真，綠營已經出局。不管衛福部長陳時中或前台中市長林佳龍，不要說贏過國民黨立委蔣萬安，連黃珊珊都贏不了，綠營繼續在北市維持第三大黨的姿態。如果台北民情，真是這樣的比例，那黃珊珊很可能最後會當選！狀況會很像2018的戰局，因為民進黨變成關鍵「第三勢力」，眼看自己的候選人選不贏，綠營選民極可能轉移投票，把票轉給黃珊珊（綠營不可能轉給蔣萬安），結果將是黃珊珊小贏蔣萬安，民進黨繼續成功讓國民黨在北市無法執政。照民調看，很可能會是這樣。

黃暐瀚續指，然而，這民調，可信嗎？到底哪裡來的？，同一份民調，還有林佳龍跟陳時中的「互比」。原本去年12月，陳時中領先林佳龍（34:31），結果一月台中補選佳龍有功，之後情勢逆轉，陳林互比，變成（27:36）。這麼明顯的一月補選效應，互比時，顯現了，但怪的是，同一份民調，當林佳龍的一月行情，卻完全沒有顯現出來，甚至一月綠營本身的支持度，還輸給陳時中。這合理嗎？

綜上所述，黃暐瀚認為，這份民調，他覺得「不可信」，感覺比較像是「捧殺」之作要拉抬黃珊珊，形成藍白殺見骨，綠營坐收漁翁之利。說真的，陳時中跟林佳龍民調只有24%，21%，自己根本不信。民進黨不管派誰來選，在北市長選戰中，就是35%起跳！哪來的21%？藍白繼續鬥，綠營等著贏。

不過，對於這樣的說法，卻有PTT網友在政黑板發文稱，他看完黃暐瀚的廣播節目，「覺得非常好笑，說藍白內鬥綠營大好。但現在在打黃珊珊的是誰?民進黨哪個人在攻擊黃珊珊請跟我說說看。殺人的喊救人，就你們國民黨包含一些親藍媒體人，都下重手去打柯、打黃珊珊再來喊民進黨得利。腦袋有洞，還是精神錯亂了，是不是？」

對此，黃暐瀚14日在臉書發文列出兩點回擊，第一，就說是藍白鬥，誰講「綠營攻擊黃」了？綠營巴不得捧著黃，先捧再殺，現階段怎麼可能會攻擊黃？

第二，然後該網友都知道，親藍媒體都在打柯打黃了，得利的不是民進黨？然道是黃珊珊？藍白分裂，受害的難道不是講萬安？得利的，難道不是民進黨？請問臉書上一篇文章，是哪裡說錯？

黃暐瀚坦言，「這篇文章不但讓我驚訝，下面附和的留言讓我更驚訝。哪位有PTT帳號的網友，幫我去留言告訴他們這個『驚人的真相』，好嗎？」