台中國家歌劇院成為7期的藝文地標。（盧金足攝）

台中市7期綠十字園道最美角地，「由鉅惟上」定義ComfortLux奢適宅新美學生活。（盧金足攝）

享譽國際的日本國寶大師和泉正敏的石雕藝術，未來將進駐「由鉅惟上」，讓住戶有如住在美術館。（盧金足攝）

「由鉅自許走在時間的前面！」由鉅建設10年來累積豐沛能量後，再度於7期推出新案「由鉅惟上」，有別於其它建案繁複風格的奢適宅，獲自營商、企業主二代、開業醫生等客層青睞，還有家族包層買，住同層不同戶，就近照應又保有隱私，一碗麵的溫暖距離，符合現代人有點黏有點不黏的新生活型態。

由鉅建設董事長林嘉琪表示，7期建案設計百花齊放，各自精彩，她的選地哲學，一向著重於選擇與綠地為鄰，對建地極為挑剔，「惟上」擁近1500坪的基地面積，正臨百米府會園道及60米市政路，坐擁2萬5000坪綠海串連，綠十字園道最完整、面綠園道寬度最大，最後一塊所謂帝王座向「面東朝南」的基地。

7期近年在外圍重劃區齊漲的強勁擠壓效應下，各界目光重新聚焦，尤其新市政中心被業界普遍視為最被低估的區域，自去年起不斷有重磅新案接力進場。

林嘉琪表示，「由鉅惟上」延攬榮獲亞洲最具影響力空間大師陳瑞憲，從建築、景觀、公設全案總設計，業界形容其創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省」，堅持以「空間的質感」，將對空間機能與美好生活嚮往，透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居住者。

「看得見的是品質，看不到的是堅持」，林嘉琪強調，由鉅建設堅持並貫徹品牌六大堅持，堅持選擇「公園第一排角地」基地方正完整，擁有大棟距、大視野；堅持規畫「純住宅，零店面」，為住宅挹注永恆價值；堅持「低公設比」，讓坪數極大化。

值得一提的還有堅持「換位思考」，在規畫之初即以最方便維護的規畫和設備，降低後續維養費用，讓社區無須負擔高額管理費也能保持社區質感；堅持「品質與品味」的用心

，將藝術與美學融入生活，與當代國際接軌；堅持「專注超越自我」，與時俱進的優質作品。

位在台中國家歌劇院前的由鉅惟上技研所，刻正展出享譽國際的日本國寶大師和泉正敏、與連獲國際獎項肯定的景觀藝術家吳書原，為由鉅「惟上」造就自然寫意的絕美空間，從內而外，將自然與人文完美融合。

由鉅建設指出，「由鉅惟上」在當代建築美學、科技創新及全齡關照的品味生活當中達到最佳平衡，在各種細節處精心安排，掌握奢適宅元素，為「由鉅惟上」全新定位。

公設部分，以頂級私人俱樂部規格，保留整層cozy club，所有細節臻於「完美」，林嘉琪強調，建築與自然必須更貼近，在7期寸土寸金的都市生活中，跨越尺度的綠海與眾聲喧嘩中的寧靜更為難得，享受奢適的自在生活。