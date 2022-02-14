阿喜（林育品）擁有甜美外型、活潑個性，過去以「宅男女神」票選出道，去年大方認愛無尊，受到大批祝福，近日她跟風玩起曬舊照的遊戲，沒想到竟放送福利，PO出全裸泡湯的畫面，甚至在鏡子裡反射出正面，讓網友忍不住放大看細節，並激動狂問「誰拍的」。

阿喜今（14日）在社群網站PO出5年前到日本長崎旅遊的舊照，和大家共度情人節，不但有在陽台看雪的美照，還有她當時享受母奶浴的辣照，畫面中，阿喜紮起頭髮，背對著鏡頭看向外面的夜景，露出大片白皙美背，格外吸睛的是，窗戶還倒映出她的正面，讓她的好身材若隱若現，撩得粉絲心癢癢，紛紛留言「鏡子不夠乾淨」、「跪求正面照」、「到底誰拍的」。

阿喜泡母奶浴，窗戶倒映出她的正面變亮點。（圖／翻攝自阿喜臉書）

阿喜透露照片是妹妹所拍。（圖／翻攝自阿喜臉書）

有趣的是，許多人好奇拍攝者是誰，幾乎都聯想到男友無尊，就有人激動說「「珍珍（無尊自創人物）必須死」，釣出阿喜笑回是自己妹妹拍的啦。

阿喜和無尊認愛後，曾被網友酸是「美女與野獸」，阿喜當時錄節目就高EQ護愛，表示：「美女與野獸的方面，珍珍（無尊女裝扮相）是美女，我怕我是野獸，她女裝扮相快要比我漂亮了。」