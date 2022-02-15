全台慶元宵，各縣市舉辦燈會，為年節劃下完美句點，有網友今晚（14日）到台北燈會賞燈，發現一座特優作品出自台北監獄，作者5人當中有個熟悉的名字「李宗瑞」，讓他好奇是不是那位性侵多名女子的富少淫魔。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己去台北燈會繞了一圈，發現社會大眾組的特優作品「祥虎獻瑞慶元宵」還不錯，參賽單位是法務部矯正署台北監獄，結果看到熟悉的姓名「李宗瑞」，自己查詢確認李宗瑞是在台北監獄服刑，但不確定是否同名同姓。

有網友逛燈會時看到北監得獎作品，發現作者名列有「李宗瑞」。（圖／翻攝PTT）

有網友逛燈會時看到北監得獎作品，發現作者名列有「李宗瑞」。（圖／翻攝PTT）

貼文也引起不少網友留言及臆測，「應該沒錯，他就待那邊的」、「想不到宗瑞哥還有散播正能量的一天」、「機會蠻大的，宗瑞哥出來會是幾歲啊？」、「真的假的啦坐牢還要參加美術比賽喔」、「這個有卦，八卦回來了」、「為什麼宗瑞名字擺最後？貢獻最小嗎」。

「富少淫魔」李宗瑞因涉嫌性侵包括知名藝人、女模、通告藝人在內的30人，並用攝影機和手機偷拍34名女子性愛過程，2018年8月，高等法院判決應執行29年10月，李宗瑞認為判決太重提抗告，最高法院2019年2月駁回抗告確定。

在北監服刑的李宗瑞，2016年曾因違規受罰後，改配至第15工場，從事紙袋加工作業。至於今年花燈特優作品是否本人參與製作，仍待法務部確認。

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