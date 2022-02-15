民進黨屏東縣長初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選。國民黨將會派出哪一位人物參選備受關注。對此，前國民黨組發會主委張雅屏分析選情指出，以當前的局勢來看，三位屏東綠營的縣長參選人都有立委身份，但真正關心屏東問題的人反而是沒立委身份的前國民黨立委蘇清泉。

民進黨選對會近日針對屏東縣長初選達成共識，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，宜盡速辦理初選作業。初選時程部分，選對會雖然希望盡早辦理，但是還是依循往例，徵詢地方相關意見後，提交中常會決議辦理。

屏東縣長潘孟安。(圖/本報資料照，林和生攝)

民進黨有意參選屏東縣長的立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄，近日也對初選民調時間表達看法並高喊團結，鍾佳濱主張能在3月辦理；周春米則希望最慢3月15日前就能決定縣長提名人選；莊瑞雄則建議3人先辦政見辯論，辦完馬上電話民調。地方人士也期盼在3月底前完成初選。

對於屏東選情，張雅屏14日在臉書撰文分析，綠營拼初選，藍營卻在拼民生。屏東的選情，大部分的人都認為綠營初選獲勝的人，就是下任屏東縣長。而以當前的局勢來看，三位屏東綠營的縣長參選人都有立委身份，但真正關心屏東問題的人反而是沒立委身份的前藍委蘇清泉。若真的要說有縣政經驗的，反而是他的學長鍾佳濱。總之，繼續看下去吧！反正屏東這地方早就已經沒是非了。