揮別暴力陰影，民進黨立委高嘉瑜在情人節的今天貼出美照，喊「沒有情人更要好好愛自己」，支持者紛紛送上祝福，日前拍攝AV爆話題的網紅鄧佳華也留言「愛我嗎？」，惹怒網友砲轟。

高嘉瑜今天在臉書貼出美照，po文表示：「情人節賞櫻最浪漫了，祝大家情人節快樂！沒有情人更要好好愛自己噢！」。立即有同黨立委兼好友的蔡易餘回覆「單身也很快樂」。其他網友祝福高嘉瑜：「希望從今年開始妳不要再遇到惡情人了，加油」、「情人節快樂，用昨天吃的薑母鴨給港湖女神加持」、「祝福妳找到懂得珍惜妳的人喔！」、「原來人比花嬌是真的，不是形容詞而已」、「愛妳啊，希望女神立委，能找到疼惜、珍惜妳的情人、愛人的，加油！」、「祝陽光女孩情人節快樂」。

頻頻發生爭議的網紅鄧佳華也留言「愛我嗎？」，不少網友見狀立即回嗆「少在那邊耍嘴皮子」、「好意思嗎」、「你應該要去問AV吧」、「愛哩企死」。好好的情人節因鄧佳華留言突然蒙上一些塵埃。