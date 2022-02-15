今年3月4日，有一個人造太空物體將要撞向月球，原本美國太空總署以為那是SpaceX所以遺留的火箭，但是天文學家再仔細比對運行軌道後，認為中國大陸執行嫦娥探月計畫時，所遺留的長征3丙火箭的可能性更大。

科學警報(Space Alert)報導，此說法是來自追踪近地天體計的天文學家比爾•格雷( Bill Gray)的看法，他也是最早發現廢棄火箭將撞向月球的學者。

不管它的真實身分是什麼，目前該物體被命名為WE0913A，它應該會在2022年3 月 4日格林威治標準時間下午12:25分(台北時間晚間8：25分)撞向我們所看不到的月球背面。

WE0913A是在2015年首次被發現，最初被認為是一顆小行星。格雷後來發現它應該是人工物體，之後誤以為它是2015年， SpaceX所發射的NASA「深太空氣候天文台」(DSCOVR)所留下的第2節火箭。然而消息傳開後，有人注意到了不對勁。

NASA的噴射推進實驗室(JPL)就指出，DSCOVR 運行的是繞日軌道，因此脫離的火箭不太可能漂流到月球，更可能與地球一樣，繞著太陽公轉。

格雷也同意這一點，他開始重新計算。後來發現名為2014-065B的失蹤人造物體更為可能，它的真身是嫦娥5-T1登月探測任務(全稱「探月工程三期再入返回飛行試驗器」)的長征3丙火箭的助推段。該任務於2014年10月23日發射；而被丟棄的長征3C火箭助推段抛棄在太空中。

格雷回推WE0913A物體的軌道，發現它會在2014年10月28 日飛掠月球，這與長征3C火箭(2014-065B)的發射時間和軌跡完全匹配。

最後他下的結論是：「雖然從某種意義上說，這仍然是間接證據，但我認為這是相當有說服力的證據。」