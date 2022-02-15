在市場的高度期待中，斡旋一年有餘的環球晶、世創（Siltronic; WAF.DE）合併案，意外地破局，緊接著，環球晶宣布將斥資千億元擴產，擴產金額不僅高於市場預期，也遠高於先前勝高及世創的擴產金額，儘管短期內對產業的供需衝擊有限，然隨著全球三大廠史無前例的同步宣布大規模擴產，好不容易迎來的矽晶圓超級大循環行情是否提前終止？外資坦言，不確定性確實拉高，已成為機構法人最大的擔憂。

環球晶、世創的世紀合併案，被高度矚目也被高度期待，若合併通過，有助於整體產業的進一步整合，並進而擺脫過往景氣循環中，動輒供過於求的宿命，也因此，對此合併案，市場高度寄望，機構法人更高度押寶合併案將通過。

千億擴產為產業投震撼彈

孰料，最終在被認為最不可能出現問題的德國卡關，原本寄望透過合併讓產業秩序更為健康的期望落空，環球晶進而宣布啟動千億元的擴產計畫，此舉，卻再為產業的發展投下震撼彈。

各大外資券商在第一時間發布報告，除了陳述合併失敗的來龍去脈外，多數先聚焦在從今年到明年矽晶圓的供需缺口仍大，對環球晶今年持續受益半導體需求成長持正面看法等等，惟各家券商機構的看法也都出現了但書，環球晶、世創合併破局的餘波持續盪漾，股價調整亦非一、二個交易日就可平靜。

瑞銀證券估算，在環球晶沒有宣布新廠擴建計畫之前，預估今、明年矽晶圓供不應求的比率為二．二％及三．四％，但環球晶一口氣宣布斥資三六億美元擴產，金額不僅超乎市場預期，也高於勝高的二九億美元及世創的三一億美元，若三大廠的擴產計畫如期執行，那麼，二○二四年起矽晶圓產業供過於求的壓力將隨之浮現。

外資全面下修本益比

雖然在第一時間，外資券商未出現大幅度調降環球晶評等的動作，但合併失敗，已大大衝擊外資券商對環球晶的評價。對環球晶前景看法偏向正面的摩根士丹利及美林證券，前者認為環球晶股價將下探至六五○～七○○元間，美林證券亦考量合併失敗，全球矽晶圓產業秩序整合溢價消失，將環球晶的預估本益比從二五．五倍下修至二○倍。

高盛則是眾外資券商中，看法最為保守的，環球晶在合併破局宣佈後的法說會提及，原預估今年的毛利率會比上一個景氣上升循環期更好，但考量包括運費、電費、原物料都漲非常多，整體預估的毛利率可能會比上個景氣循環少一些，高盛考量環球晶在成本上揚，及資本支出增加下，認為環球晶的本益比很難再回到景氣循環高峰的平均十六倍水準，並將環球晶的本益比下修至十三倍，和日本同業勝高的評價一致。（全文未完）

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