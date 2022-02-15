為了健康或減肥、健身，許多人會選擇喝牛奶、豆奶、燕麥奶等飲品補充營養，不過同樣都是「奶」，三者從營養學上來看可不一樣，簡鈺樺營養師指出不同之處，建議民眾在挑選時可多注意細節，更有助身體健康。

●一張圖看懂，牛奶、豆奶、燕麥奶有何差別！

簡鈺樺營養師表示，牛奶、豆奶、燕麥奶因為產品名稱的關係，許多人會誤以為或多或少都有牛奶的成分，其實並非如此。

雖然都有個「奶」字，但一般而言從營養學來看，牛奶是乳製品，豆奶屬蛋白質，而燕麥奶則為全榖雜糧類。之所以名稱上都有奶，與乳白液態狀看起來與牛奶相似有關。不過確實市售也有燕麥加牛奶或豆漿加牛奶的產品，民眾在挑選上就需留意營養標示。三者營養價值都很高，也各有獨特之處。

牛奶最知名的營養在於鈣質，是養骨最知名的來源，特別適合欲保養骨骼及成長族群，且含有乳醣更有助鈣吸收，一杯250CC的牛奶，就可約補足約250毫克的鈣，早晚各一杯就約為成人一天所需的1000毫克一半。不過也提醒，鈣雖然對養骨重要，但也需飲食均衡，以利其他營養協助鈣質吸收。

豆奶一般而言就是所謂的豆漿，主要以黃豆製成，是個優質的蛋白質攝取來源，適合健身者、素食者等族群，從非肉類補足蛋白質，受矚目的營養包括大豆纖維、大豆異黃酮等，對於高膽固醇、血脂高的族群有很大的益處。當然，豆奶確實也有可能是豆漿加牛奶，需看清楚標示。

燕麥奶主要是用非精緻澱粉的燕麥顆粒製成，減重族、外食族等，若不想接觸白飯等精緻澱粉，可以此方式攝取全榖雜糧類的澱粉，挑選有顆粒的較為理想。

燕麥奶在經過浸泡、烹煮、瀝乾、攪打，以及各家廠商的獨門製法等，製作成飲品型態的燕麥，因此除了富有燕麥維生素B群的營養，最出色的特點也包括水溶性纖維高，有助增加飽足感、代謝腸道廢物、促進排便等，也有助控制血脂、血壓。

(圖/今健康提供)

●牛奶、豆奶、燕麥奶雖健康，但部分族群還是要留意！

簡鈺樺營養師指出，牛奶、豆奶、燕麥奶雖然三者都含有豐富營養，不過部分族群也還是得多留意攝取量及方式。而相關不適合的族群，雖可選擇其他飲品，但其被取代的營養就得留意從其他來源攝取，以利健康。

例如牛奶容易造成乳糖不適症族群腹瀉，建議可從優酪乳等攝取乳製品的營養。也建議乳糖不耐症可以透過自我訓練改善，可以50CC少量適度增加牛奶量，讓身體適應且增加乳糖酶含量，並且避免豪飲、喝太快。

另一方面，許多人會認為自己有乳糖不耐症，但其實是對冰冷的飲品較為敏感，可試試喝保久乳或熱牛奶看有無改善。保久乳通常透過殺菌處理、利樂包的保存等，可長久保存而沒有防腐劑，也方便隨身攜帶。

至於對於飲食常被提及的腎臟病、糖尿病、痛風患者，腎臟相關疾病通常在晚期的時候需特別留意，因為鉀含量較高，不過腎臟病各期有所不同，最正確方式為與營養師討論個別化建議。而高血糖、糖尿病者喝無糖、無調味的牛奶、豆奶等，是沒有問題的，但切記還是要有份量上的控管。

舉例來說，牛奶的天然乳糖還是會影響血糖，而燕麥奶因為澱粉類，需特別注意酌量，也建議可與營養師討論。痛風者許多人會認為豆奶、豆漿不宜，但其實雖然其含有蛋白質，飽和性脂肪量卻很低，研究發現蛋白質來源以豆製品取代肉類的個案，尿酸情況是有下降的，因此痛風者在適量範圍下不必太過恐慌。

(圖/今健康提供)

●牛奶、豆奶、燕麥奶別單喝，這樣搭配更健康！

最後簡鈺樺營養師也提醒，三種飲品在飲用上需留意之處。許多人為了減肥、健身會只單喝其中一種飲品，不吃其他食物，從營養學來看，此舉會營養不均，對健康及減重恐怕帶來負面影響。而健身後常見喝豆漿、豆奶含有蛋白質，也需要適度的糖分促進肌肉合成。

(圖/今健康提供)

因此建議若是喝豆奶、牛奶，可酌量搭配其他簡單的食材，如香蕉、地瓜、全麥土司等，再搭配上沙拉，以能攝取澱粉、蛋白質、蔬菜進行。而燕麥奶加豆漿，含有澱粉和蛋白質，對於健身後也相當有利。

不過若是喝燕麥奶，就得需留意避免再搭配地瓜、吐司等澱粉類食物，因為燕麥奶本身就是澱粉，這般搭配恐變成澱粉攝取過多，即便都是健康的食材，攝取過多也對健康不利，建議可吃個茶葉蛋配沙拉等。在營養均衡下，不論是減重或健康都更有幫助！